غدًا.. "مهرجان الطبول" ينتقل للأقصر بعد انتهاء فعالياته بالقاهرة

الأقصر – محمد محروس:

تشهد مدينة الأقصر، غدًا الجمعة، تظاهرة فنية بمشاركة 9 فرق عالمية ومحلية من خلال كرنفال الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، التي تنتقل فعالياته للأقصر ضمن احتفالات اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية 2017.

وتنطلق فعاليات الكرنفال أمام بنك الإسكندرية بكورنيش النيل في تمام الرابعة عصرًا وصولاً إلى ساحة أبو الحجاج حيث تقام العروض.

وقال سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، إن الكرنفال ينطلق بمشاركة فرق نيجيريا والصين وروسيا وإندونيسيا وموريشيوس بجانب فرق الأقصر للفنون الشعبية والأقصر للموسيقى والغناء الشعبي وفرق الفنون الشعبية لتوشكى وقنا وبورسعيد.

وأضاف "فاروق" أن الفرق شاركت فى مهرجان الطبول بالقاهرة، والذى اختتمت فعالياته أمس الأربعاء.