بالصور.. أول تاجر أسماك يوقف نشاطه بسبب ارتفاع الأسعار بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

محل لتجارة الأسماك، بابه مفتوح، وطاولة عرض الأسماك تكسوها الأتربة، وتخلو من المعروض، وفوقها ميزان للمشاهدة فقط، وجواره شواية أسماك وثلاجات وأحواض مياه، لكنها متوقفة عن العمل، جلس صاحبه داخل المحل، الذي تبين خلوه من الأسماك تمامًا، نظرًا لارتفاع أسعارها.

"أسعار نار ومفيش حد بيشتري وما خدتش غير الخسائر.. بلاها بيع الأسماك"، بتلك الكلمات.. قالها كارم الشباسي، تاجر أسماك، صاحب المحل المتوقف نشاطه، لـ"مصراوي"، كأول تاجر يوقف نشاطه في بيع الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار.

كشف التاجر تراجع حركة بيع وشراء الأسماك من قبل المواطنين، بسبب الارتفاع "الجنوني" في أسعار الأسماك، موضحًا أن "الزبون يظن أنهم يلجأون لرفع أسعار الأسماك، على عكس الحقيقة، بأن التجار الكبار هم من يتحكمون في تجارة الأسماك.

وأكد الشباسي أن تصدير الأسماك من جانب التجار، للحصول على العملة الصعبة، من الأسباب الرئيسية، في المعاناة التي وصل إليها صغار التجار، والمواطنون معهم، ووقوعهم كضحايا في نهاية الأمر.