بالصور.. محاكاة لتسلل إرهابي وزرع قنبلة بمحطة محولات في سوهاج

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أجرت مديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، بيانا عمليا لاقتحام مجموعة من الإرهابيين لمحطة محولات "بيت داوود" بمركز جرجا، وزرع عبوة ناسفة بجوار المحطة.

وفور تلقي البلاغ من غرفة عمليات النجدة، تم فرض كردون أمني، وتوجيه حركة المرور لطرق بديلة بمعرفة إدارة المرور.



وانتقل خبراء المفرقعات ورجال البحث الجنائي إلى محل البلاغ، بالتزامن مع وصول إدارة الأمن الوطني، ومسؤولي شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز جرجا وهيئة الهلال الأحمر.

وقام خبراء المفرقعات بفحص منطقة البلاغ، والتأكد من عدم وجود أي عبوات ناسفة، والسماح بدخول المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وأجهزة المحافظة لاتخاذ اللازم.

شهد المحاكاة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء مصطفى مقبل، مدير الأمن، والمستشار العسكري العقيد محمود سعيد.