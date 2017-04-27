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«زراعة النواب» تستدعي وزيري الزراعة والري

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«زراعة النواب» تستدعي وزيري الزراعة والري «زراعة النواب» تستدعي وزيري الزراعة والري

التحرير

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قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، دعوة كل من وزير الزراعة عبد المنعم البنا، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، ووزير الري، محمد عبدالمعطي، ومسؤولي الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية؛ لمناقشة أزمة عدم استكمال ترعة المراحي بقرية ليسا بمركز الجمالية في الدقهلية - والتي تعرّض على إثرها 1500 فدان للبوار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة رائف تمراز، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينها طلب الإحاطة المقدم من  النائبة أمال طرابية، بشأن عدم استكمال ترعة المراحي بقرية ليسا الجمالية بمركز الجمالية في محافظة الدقهلية مما يعرض 1500 فدان للبوار.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن عدم تمليك أراضي المزارعين بمنطقة أبو منقار بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهم لكامل أقساطها.

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التحرير

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