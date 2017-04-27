القوات المسلحة: ضبط 5 مشتبه بهم وتدمير 3 أوكار للإرهابيين بسيناء

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أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، عن نجاح قوات إنفاذ القانون في ضبط عدد من المشتبه بهم وتدمير بعض أوكار الإرهابيين، في إطار المداهمات التي تجرى للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء.

قال الرفاعي، عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك": "استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط 5 من المشتبه بهم، وجارٍ التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية".

وأضاف: "تم تدمير 3 أوكار وعربتين ربع نقل و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، وكذا حرق وتدمير 3 مزارع من النباتات المخدرة، فضلا عن ضبط عربتين ربع نقل محملتين بحوالى 1,5 طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع، كما تمكنت عناصر تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى من ضبط سيارة نقل عثر بداخلها على 5000 قاروصة سجائر مهربة وضبط سيارة ملاكى وبداخلها كمية من جوهر الحشيش والأفيون المخدر".

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية.