«تشريعية البرلمان» ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

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رفضت اللجنة التشريعية، طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

ووفقًا للتصويت الذي تم في اجتماع مغلق للجنة؛ رفض ٢٤ نائبًا رفع الحصانة، بينما وافق النائب علاء عبدالمنعم، وامتنع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة عن التصويت، فيما طالب نائبان التأجيل.

وتقدم عصام الاسلامبولي بتسجيلات لـ"مرتضى منصور" في برامج تليفزيونية على (فلاشة)، تضمنت عبارات وألفاظ، رأى مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية، وذلك على خلفية تعليق مرتضى منصور على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

