طلب إحاطة ضد محافظ البنك المركزي بسبب الدين الخارجي

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تقدم إبراهيم عبدالعزيز حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان ضد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بخصوص ارتفاع الدين الخارجي إلى 67.3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 37.6% مطالبا ببيان أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجي و مصادر استخدامه.

حذر حجازي - في طلب الإحاطة - من استخدام الدين العام (الداخلي أو الخارجي) لتمويل عجز الموازنة سيؤدي حتمًا إلى زيادة أعباء خدمة الدين بدلًا من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة و التعليم التي لديها مخصصات دستورية ملزمة، موضحًا أن ارتفاع الدين الخارجي ووصوله لمستويات لم تشهدها مصر من قبل من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجي من فؤائد وأقساط مما سيؤثر بالتبعية أيضًا على أزمة سعر صرف الدولار ويحمل الموازنة مخاطر ارتفاعه في حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة.

طالب عضو مجلس النواب، محافظ البنك المركزي، ببيان رسمي عن موارد سداد هذه الديون الخارجية في وقت تتدنى مستويات التصدير غير البترولية وتتدنى عائدات السياحة ويضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى جانب عدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنقضي 2015-2016.