شعبة الأسماك: 30% انخفاضًا في أسعار الأسماك بعد فرض رسوم على صادراتها

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كتب - رنا عبد الصادق وأمل نبيل

رئيس شعبة الأسماك: من الأفضل وقف التصدير لمدة 3 أشهر

رئيس شركة تجارية: تكلفة إنتاج كيلو من السمك تتجاوز 22 جنيهًا

عضو شعبة الأسماك: قلة الإنتاج خلال موسم الشتاء والتصدير وراء ارتفاع الأسعار

تباينت آراء منتجى الأسماك عن جدوى فرض رسوم على صادرات الأسماك فى الحد من ارتفاع أسعارها، فبينما يرى البعض أن القرار يسهم فى زيادة إنتاج السوق المحلية وبالتالى انخفاض الأسعار، يرى آخرون أن القرار لن يكون له أدنى تأثير على أسعار السمك، إذ يلجأ أصحاب المزارع السمكية لتقليل الإنتاج لمواجهة ارتفاع التكاليف.

تشهد أسعار الأسماك ارتفاعات غير مسبوقة، إذ ارتفع سعر كيلو البلطى -الأكثر شعبية- إلى 35 جنيها، مما دفع الكثير من المواطنين إلى تدشين حملة "خليها تعفن" لمقاطعة شراء الأسماك بعد الارتفاعات الجنونية فى أسعارها.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم الخميس، قرارا بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

ووصف أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار الحكومة بفرض رسوم على تصدير الأسماك بـ"القرار الجيد"، مؤكدا أن القرار جاء فى وقته، خاصة فى ظل الارتفاعات الشديدة فى الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأضاف جعفر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هذا القرار يسهم فى حدوث انخفاض فى أسعار الأسماك بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين نحو 25 و30% على الأقل.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب التجار، موضحا أنه تم رفع مذكرة إلى وزارتى التموين والصناعة، بالإضافة إلى مجلس الوزراء للتدخل فى ضبط الأسعار بالسوق، لافتا إلى أنه كان من الأفضل وقف التصدير نهائيا لمدة 3 أشهر على الأقل حتى يحدث وفرة فى المعروض وتعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح جعفر أن سعر البلطى يباع حاليا بنحو 16 جنيها فى المجمعات الاستهلاكية، بينما يتراوح سعره فى الأسواق ما بين نحو 20 و27 جنيها للكيو على حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو السمك البورى ما بين نحو 35 و50 جنيها على حسب الحجم أيضا.

واستثنى قرار وزير الصناعة الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة) من رسوم الصادرات، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

واستنكر أحمد صفا رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة الأسماك قرار فرض رسوم صادر على صادرات الأسماك، فى ظل احتياج مصر للعملة الأجنبية.

وأضاف صفا لـ"التحرير"، أن القرار لن يسهم فى خفض الأسعار فى السوق المحلية، إذ يجبر القرار أصحاب المزارع السمكية على تقليل الإنتاج لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف أسعار البيع فى السوق.

وأشار إلى أن 90% من مصدرى الأسماك من أصحاب المزارع السمكية، مؤكدا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد التعويم كان السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسماك فى الآونة الأخيرة وليس تصدير الأسماك، مضيفا أن تكلفة إنتاج كيلو من السمك تتجاوز حاليا 22 جنيها.

وأكد أن القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الأسماك يتطلب زيادة الإنتاج من السمك لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلى، وتوفير تسهيلات لإقامة المزارع السمكية.

وتصدر مصر نحو 2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك، واستحوذت أسماك البلطى والبورى على 80% من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت الكميات المصدرة من الأسماك خلال عام 2016 (48 ألف طن) بينما بلغت (14 ألف طن) خلال الربع الأول من عام 2017.

بينما يرى طارق فهمى عضو شعبة الأسماك باتحاد الغرف التجارية، أن قرار فرض رسم صادر على الأسماك، قرار جيد من شأنه تقليل حجم صادرات الأسماك إلى الخارج، والتى أسهمت فى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية بالتزامن مع قلة الإنتاج خلال فصل الشتاء.

وعزا فهمى فى تصريحات لـ"التحرير" ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية بسبب هوجة ارتفاع الأسعار التى لاحقت كل السلع منذ تعويم الجنيه، فضلا عن تراجع إنتاج المزارع السمكية خلال موسم الشتاء مع زيادة الطلب على الأسماك بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

وتوقع فهمى أن تتراجع أسعار السمك إلى نحو 17 إلى 20 جنيها للكيلو خلال الأيام المقبلة بعد فرض رسوم على صادرات الأسماك.

ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن، فى حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك نحو 1.8 مليون طن، أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويا يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، وفقا لتصريحات وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل.