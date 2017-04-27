فيديو| السيسي: المسئول يدخل الوزارة يغطس في القوانين ومايطلعش

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كلف العديد من المسؤولين بتولي بعض المسؤوليات في الوزارات المختلفة، لكنهم يدخلون في دوامة المشاكل والأزمات والقوانين، متابعًا: "أنا باجيب مسؤولين كتير أول ما يخش في الوزارة يغطس مايطلعش تاني".

وأكد السيسي، خلال جلسة محاكاة الاقتصاد المصري، بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية، اليوم الخميس، أنه يثق في جهاز الرقابة الإدارية، موضحًا: "الجهاز لديه أذرع في كل الدولة والمحافظات والوزارات، وهيقدم لمجموعة الشباب كافة البيانات اللي عايزينها لمساعدتهم في نجاح مقترحاتهم للنهوض بالاقتصاد المصري".

