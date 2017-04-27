خالد شعبان: زيارة بابا الفاتيكان تعزز أهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط

التحرير

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قال خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل 25- 30 تحت قبة البرلمان، إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر رسالة للعالم تؤكد أن مصر بلد السلام، لافتًا إلى ضرورة استغلال تلك الزيارة في العمل على نبذ العنف والتطرف ومحاربة الفتنة الطائفية.

أضاف شعبان، لـ"التحرير" أن زيارة بابا الفاتيكان في هذا التوقيت دليل على أهمية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الزيارة سيكون لها تأثير في جوانب طيبة كثيرة.

وبعث بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، رسالة إلى شعب مصر قبل زيارته المرتقبة يومي 28 و29 من أبريل الحالي، تعبر عن سعادته بهذه الزيارة المرتقبة، متابعًا: ""يا شعب مصر الحبيب، السلام عليكم.. بقلب فرح سأزور بعد أيام قلائل وطنكم العزيز مهد الحضارة وهبة النيل وأرض الشمس والضيافة، حيث عاش الآباء البطاركة والأنبياء، وحيث أسمع الله صوته لموسى، وإني لسعيد حقًا أن آتي كصديق ومرسل سلام وحاج على الأرض التي قدمت منذ أكثر من ألفي عام ملجأ وضيافة للعائلة المقدسة التي هربت من تهديدات الملك هيرودس، ويشرفني أن أزور الأرض التي زارتها العائلة المقدسة".

