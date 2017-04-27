19 لاعبًا فى قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة طنطا

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أعلن أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك،عن قائمة الفريق لمواجهة طنطا، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت القاءمة كالتالي..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي، عمر صلاح.
خط الدفاع: علي جبر، محمود حمدي الونش، شوقي السعيد، محمد ناصف، حسني فتحي.
خط الوسط: طارق حامد، معروف يوسف، إبراهيم صلاح، صلاح ريكو، محمد إبراهيم، محمود دونجا، محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى فتحي، أحمد رفعت.
خط الهجوم: باسم مرسي، ستانلي، أحمد جعفر.
واستبعد المدرب البرتغالي كلا من: محمد مجدي وحسام باولو ومحمود جنش وأحمد توفيق وأسامة إبراهيم وأيمن حفني للإصابة.