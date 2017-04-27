فيديو.. فرج عامر: سموحة قادر على التتويج بالكونفدرالية «بشرط»

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وصف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مجموعة ناديه في دور الـ16 ببطولة الكونفدرالية بالـ"متوازنة"، مؤكدًا أنه يسعى للتويج باللقب، خاصة أن الفريق أصبح لديه خبرة إفريقية.

وقال "عامر"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "من الآخر" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، عبر إذاعة "نغم FM" اليوم الخميس، إن سموحة قادر على التتويج باللقب شريطة التركيز والعمل بنفس العزيمة التي قدت الفريق لعبور فريق بيدفيست الجنوب إفريقي.

وأضاف رئيس النادي السكندري، أنه سيوفر كل الدعم الممكن للفريق، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوقعت قرعة بطولة الكونفدرالية، سموحة في المجموعة الثالثة التي تضم (زيسكو الزامبي، ريكيرياتيفو الأنجولي، الهلال الأبيض السوداني).