حملة للمطالبة بإطلاق سراح الفنان التشكيلي السوري المعارض يوسف عبدلكي

كتب : ا ف ب منذ 9 دقائق

طالبت السينمائية هالة العبدالله السلطات السورية، اليوم، بالكشف عن مصير زوجها الفنان التشكيلي المعارض يوسف عبدلكي الذي فقد أول أمس على حاجز للقوات النظامية في منطقة طرطوس (غرب)، معتبرة اعتقاله شكلا من أشكال العنف "غير المقبول".

في الوقت نفسه، انطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي على الإنترنت حملة تشارك فيها منظمات عدة تطالب بالإفراج عن عبدلكي المعروف بمعارضته للنظام منذ سنوات طويلة والمعارض في الوقت نفسه للعمل المسلح وللتدخل الخارجي في الأزمة السورية.

وقالت العبدالله في اتصال هاتفي إن "الاعتقال قد يكون أمرا ثانويا في ظل التهديم والعنف الدموي (الحاصلين في سوريا) إلا أنه أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أن كل من يعمل "لإنجاح الثورة في الداخل سلميا، في أي مهنة كان، شخص مقدس لا يجوز المس به".

وأوضحت أن زوجها "انقطعت أخباره لدى مروره بحاجز تابع للأمن السياسي على مدخل طرطوس بينما كان عائدا من مصياف (وسط) عند الساعة السابعة من مساء الخميس (16,00 ت غ)".