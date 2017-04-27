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بيان ناري من برشلونة ضد رئيس ملقا «القطري»

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بيان ناري من برشلونة ضد رئيس ملقا «القطري» بيان ناري من برشلونة ضد رئيس ملقا «القطري»

التحرير

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أصدر نادي برشلونة الإسباني، بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت اليوم الخميس، بشأن التغريدات المثيرة للجدل التى نشرها رئيس نادي ملقا عبد الله آل ثاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي « تويتر ».

من جانبه قال النادي الكتالوني في بيانه «نادي برشلونة يعرب عن رفضه وسخطه من محتوى تغريدات عبد الله آل ثاني – رئيس نادي ملقا وهذه التصرفات تنتهك مبادئ اللعب النظيف والأخلاق» . 

وأضاف النادي «ولهذا السبب فإن النادي قرر أن يرفع هذه القضية إلى لجنة مكافحة العنف في المجلس الأعلى الرياضي بالإضافة إلى لجنة المنافسة التابعة للاتحاد الإسباني وإدارة النزاهة» .

حيث كان رئيس نادي ملقا السيد الشيخ عبد الله آل ثاني قد نشر تغريدة مثيرة للجدل على موقع التواصل الإجتماعي « تويتر» وصف فيها فريق برشلونة بأنه "حثالة كتالونيا لن يشموا رائحة لقب الدوري". 

وجاءت هذه التغريدة رداً على أحد مشجعي برشلونة الذي طالب فريق ملقا بالفوز على ريال مدريد في آخر مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل حرمانه من التتويج باللقب الذي يغيب عن خزائن النادي الملكي منذ عام 2012 .

الجدير بالذكر أن ملقا سيواجهة ريال مدريد فى أخر جولة من مباريات الدوري الإسباني والتى ستحدد بنسبة كبيرة لقب الدوري الأسباني

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التحرير

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