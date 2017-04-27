ليفربول يرغب في ضم نجم بايرن ميونيخ

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ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول الإنجليزي يطمح في التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ ومنتخب البرازيل دوجلاس كوستا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة، إن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من أشد المعجبين بالدولي البرازيلي ويريد تعزيز صفوف ناديه بضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن كلوب من أكبر المعجبين بكوستا، حيث يعلم جيداً إمكانياته الفنية بسبب مشاهدته عن قرب عندما كان مدرباً لبوروسيا دورتموند.

الجدير بالذكر أن كوستا لم يلعب بشكل أساسي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الأمر الذي قد يدفعه لمغادرة النادي.