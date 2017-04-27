ثورة فرنسية في الميركاتو الصيفي

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يقترب قطار الدوري الفرنسي من الوصول لمحطته الأخيرة، وتسعى كافة الفرق إلى تحديد أهدافها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة التي ستبدأ في الأول من يونيو.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن أندية الدوري الفرنسي تستعد لثورة كبيرة في الميركاتو القادم، وضخ العديد من الأموال، وفي مقدمتها مارسيليا وباريس سان جيرمان وليون وموناكو.

وتشير الأرقام إلى أن أغلى صفقتين تم إبرامها خلال الميركاتو السابق هما "كريشوفياك" (باريس سان جيرمان من إشبيلية) بقيمة 26 مليون يورو، وسيديبي (موناكو من ليل) مقابل 15 مليون يورو.

كما أن باريس سان جيرمان في الميركاتو السابق كان أكثر الأندية صرفا بسوق الانتقالات في فرنسا بـ 75,6 مليون يورو، ثم حل في المركز الثاني موناكو بـ 35 مليون يورو، ونيس ثالثًا بـ 13,75 مليون يورو، وجاء فريق مارسيليا في المركز الرابع بـ 10,2 مليون يورو، وليون خامسًا 6,5 مليون يورو.

في ضوء ذلك نستعرض خطط أبرز الأندية الفرنسية للميركاتو القادم:

باريس سان جيرمان

يرغب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، في تأمين مشواره مع الفريق الباريسي، بعد خروجه هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا، علاوة على المنافسة الشرسة بينه ومتصدر الدوري الفرنسي -حتى الآن- موناكو، كما أنه يسعى للاحتفاظ باللاعبين الأساسيين في هذا الصيف، لتعويض بعض المغادرين، مثل ماكسويل، وألفونس أريولا، وسيرج أورييه.

ويأمل "إيمري" في تعزيز خطه الهجوم، ويأتي على رأس المرشحين الثلاثي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والتشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، والإسباني فيكتور ماتشين بيريز الشهير بـ "فيتولو"، مهاجم إشبيلية.

مرسيليا

يسعى رودي جارسيا المدير الفني لفريق مارسيليا، لإعادة ترتيب أوراقه بعد المستوى المتواضع الموسم الماضي، ويستهدف جارسيا التعاقد مع حارس مرمى مميز ولاعبي خط وسط ارتكاز، وياتي في مقدمة تعاقداته كل من ستيف مانداندا (كريستال بالاس)، وأوليفيه جيرو (آرسنال)، ويوهان كاباي (كريستال بالاس)، وموسى سيسوكو (توتنهام).

ليون

وتشير تقارير صحفية، إلى أن لاعبي الفريق الكسندر لاكازيتي وكورينتين توليسو سيغادران هذا الصيف مقابل مبلغ يقترب من 100 مليون يورو، لذلك يسعى جينيسيو برونو، الميدر الفني لفريق ليون؛ لتعويض مغادرة نجميه، من خلال التعاقد مع نجم مانشستر يوناتيد أنتوني مارسيال، ونيكولا بيبي، مهاجم أنجيه الفرنسي.

موناكو

تألق لاعبو موناكو هذا الموسم، لتتهافت الأندية الأوروبية على ضم نجوم الفريق (فابينو - ميندي - بكايوكو - بيرنارد سيلفا - فالكاو - مبابي - ليمار).

ويرى مسؤولو الفريق، أنه لن يتم التفريط في هذا الكم من اللاعبين بحد أقصى 3 فقط، حيث يرغب ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق، في ضم يوري تيليمانس، لاعب أندرلخت البلجيكي، وقد تصل قيمة الصفقة نحو 25 مليون يورو، حيث يعد اللاعب هدف عدة أندية منها (بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وانتر ميلان).