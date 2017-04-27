بالصور- استكمال مشروعات المرافق بالأقصر.. والمحافظ يوجه بسرعة رصف الشوارع

الأقصر – محمد محروس:

واصلت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، استكمال مشروعات توصيل وتطوير شبكات الغاز والكهرباء ومياه الشرب التي يجري تنفيذها لاستكمال البنية التحتية وإدخال كل المرافق للمحافظة.

وأعلنت شركة غاز مصر المنفذة لمشروع إدخال الغاز الطبيعي لمدينة الأقصر والذي يستفيد منه سكان مدينة الأقصر ويعمل علي توفير الغاز وانهاء ازمة اختفاء اسطوانة البوتاجاز عن انتهاء أعمال الحفر والتوصل بمناطق الكرنك والهيلتون والنجع الطويل وابو الجود وشارع صلاح سالم وتفرعاته ومنطقة وسط مدينة الأقصر وعزبه أبو زينة وشوارع المدينة المنورة وأحمد عرابي وتفرعاتهم.

وتنفذ شركة كهرباء الأقصر خطة دعم الكهرباء لتلافي حالات انقطاع التيار خلال فترة الصيف، إذ يجري مد كابلات دعم بأطوال تزيد عن 20 كيلو متر في مناطق متفرقة من الأقصر بدءًا من محطة محولات الكرنك مرورًا بشوارع مدينة الأقصر الرئيسية وصولًا إلى محطة كهرباء العوامية.

ويجري العمل بمشروعات تدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ مشروعات لإدخال المياه والصرف للقرى الأكثر فقرًا والمناطق المحرومة، كما يجري العمل بمحطة رواج بالبياضية تمهيدًا لدخولها الخدمة قريبًا.

من جانبه أكد المهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق بالأقصر، أنه تجري أعمال رصف الطرق ورد الشيء لأصله فور الانتهاء من المنطقة التي تم إدخال الغاز لها، ومد كابلات الكهرباء والانتهاء من أعمال الصرف الصحي، مضيفًا أنه لا يوجد بها أية أعمال حفر أخرى، لافتا الي أن تكلفة إعادة رصف شوارع مدينة الأقصر تبلغ حوالي مائة مليون جنيه.

فيما أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، ضرورة استكمال أعمال رصف الطرق بعد الانتهاء من المشروعات والسرعة في إنجاز أعمال الرصف بمدينة الأقصر وإعادة تزيينها عقب استكمال المشروعات التنموية للمحافظة، والتي تعمل علي دعم شبكات الكهرباء للمساهمة في وقف انقطاع التيار واستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي ومشروع الغاز الطبيعي لتحقيق أكبر استفادة للمواطن.