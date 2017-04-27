بالصور.. محافظ كفر الشيخ يمنح 13 رحلة عمرة لأمهات الأيتام

كفر الشيخ - إسلام عمار:

منح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، 13 رحلة عمرة لأمهات الأيتام، وكرّم الأيتام المتفوقين، رياضيًا، بالتعاون مع القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الحفل، الذي نظمته جمعية الإيمان لكفالة ورعاية الأيتام، بحديقة صنعاء، بمدينة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالتعاون مع جمعية دار البر بدولة الإمارات العربية، وجمعية الأورمان والتضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

شهد الحفل صرف جمعية الإيمان، كفالات الأيتام الواردة من جمعية دار البر، عن 4 شهور، وقدرها 1.2 مليون جنيه، جرى توزيعها على 516 يتيما، بمتوسط 2346 جنيهاً لليتيم.

كما صرفت إدارة الجمعية، مبالغ مساعدات الزواج المقدمة، من الجمعية، بإجمالي 22 ألفا وخمسمائة جنيهًا، موزعين على 9 عرائس، مساعدة في جهازها.

حضر الحفل العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب مصطفى جاد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد علاء نجم، رئيس جمعية الأورمان، ومحمد السيد حسين، رئيس جمعية الإيمان لكفالة الأيتام، وعدد من القيادات التنفيذية.