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تكثيف حملات حماية المستهلك وتحرير 35 قضية تموينية بأسيوط

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تكثيف حملات حماية المستهلك وتحرير 35 قضية تموينية بأسيوط تكثيف حملات حماية المستهلك وتحرير 35 قضية تموينية بأسيوط

مصراوي Masrawy

حملة تموينية - ارشيفية

أسيوط- أسامة صديق:

أعلن كمال خليفة، مدير مديرية بأسيوط، تحرير 35 قضية تموينية متنوعة، خلال عدة حملات تم تنظيمها بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك.

وأكد خليفة، في بيان لها، اليوم الخميس، على أهمية حملات التوعية التي تنظمها الإدارة عن طريق توزيع نشرات التوعية على مكاتب حماية المستهلك بالإدارات المختلفة، وتوعية المستهلك بطرق اكتشاف العيوب والدرجة الثانية للسلع الغذائية وتوعية التجار بعدم الشراء للسلع الغذائية مجهولة المصدر.

وأضاف أن الادارة أزالت أسباب 20 شكوى تقدم بها بعض المواطنين بمختلف القرى والمراكز، تعلقت بإصلاح أجهزة كهربائية داخل فترة الضمان أو شراء أجهزة معيوبة أو استبدال أجهزة بها عيوب بأخرى جديدة طبقًا لقوانين حماية المستهلك أو شراء سلع غذائية منتهية الصلاحية أو بها عيوب صناعة أو ناقصة الوزن ومخالفة للمواصفات.

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