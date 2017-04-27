سعوديون يرحبون وآخرون يهاجمون زيارة أمير قطر السابق لمسقط رأسه في نجد

كتبت - إيمان محمود

تباينت ردود فعل سعوديين، حول زيارة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بلدة أشيقر في نجد السعودية، التي وصلها أمس الأربعاء، على متن طائرة هليكوبتر خاصة.

وتقع بلدة أشيقر على مسافة ٢٠٠ كيلومتر شمال غرب مدينة الرياض، وهي مسقط رأس قبيلته "بني تميم" قبل أن تهاجر من السعودية إلى قطر.

وأطلق سعوديون على موقع "تويتر" هاشتاجين "#حمد_الثاني_يزور_اشيقر" و "#اشيقر_لاتتشرف_بحمد" حيث انقسمت الآراء بين مرحب بزيارة الأمير السابق، وأخرى مهاجمة للزيارة ولقطر وأيضًا لقناة الجزيرة القطرية.

ويرى أحد المغردين عبر الهاشتاج إن "قطر دويلة فاسقة لا تدعم الحقيقة بل تدعم مصالح إسرائيل"، ويقول آخر "نحن لا نرحب بمن كان يخطط لتقسيم مملكتنا مع القذافي"، ويضيف آخر "لا اهلاً ولا سهلاً بعدو الخليج وناشر الفتنة والصديق الودود لإيران وإسرائيل نحن لا نرحب بك".

بينما يرحب آخرون بزيارة الأمير القطري إلى بلادهم "مرحبا مليون بريحة قطر وتاج راس كل ناهق ضد العدل والعدالة"، ويرى آخر "طبيعي تميمي يزور ديار أجداده اشيقر معقل الوهبة التميميين، رغم عن أنف كل الحاقدين واللي يشعلون الفتنة بين بلدين".