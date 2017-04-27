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القوى العاملة توجه بمراعاة الشفافية في اختيار العمالة المسافرة للعمل بالخارج

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القوى العاملة توجه بمراعاة الشفافية في اختيار العمالة المسافرة للعمل بالخارج القوى العاملة توجه بمراعاة الشفافية في اختيار العمالة المسافرة للعمل بالخارج

مصراوي Masrawy

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح :

تفقد محمد سعفان - وزير القوى العاملة، اختبارات المرشحين على مهنة ضباط أمن بعقدٍ حكومي بإحدى دول الخليج بشركة للحراسة والمقاولات، من قِبل لجنة متخصصة من الجهة الطالبة وتحت إشراف الوزارة .

واستقبل سعفان، أعضاء اللجنة بقر مكتبه بديوان عام الوزارة، الخميس، حيث أكد ضرورة مراعاة الشفافية في الاختبارات وتقييم المتقدمين تقييمًا موضوعياً، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة، حرصًا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم بالخارج، من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة في العمل بالخارج ، مبدياً استعداد الوزارة إجراء تدريب لتأهيل العمالة التي يقع عليها الاختيار على المهن المطلوبة .

وكشف سعفان، عن أنه تم خلال اليومين الماضيين اختبار 380 متقدمًا لشغل الوظائف المطلوبة، طبقًا للشروط المطلوبة، والتي تتمثل في السن من 24 إلى 34، والتمتع بلياقة بدنية عالية، فضلًا عن اللياقة الطبية، وأن يكون حسن المظهر والسير والسلوك، وألا يقل الطول عن 175 سنتيمترًا، وعرض الصدر 65 سنتيمترًا.

وأشار وزير القوى العاملة - خلال اللقاء - إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

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