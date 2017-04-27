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السيسي ضاحكا: "المسئولين بيغطسوا في الوازرة ومبيطلعوش تاني"

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كتبت- مروة شوقي:

قال الرئيس عبدالفتاح ، موجهًا حديثه إلى شباب المؤتمر الوطني الثالث:"مسئولين كتير أول ما يدخلوا الوزارة يغطسوا وميطلعوش تاني، فاغطسوا إنتو معاهم بس تطلعوا".

وأضاف السيسي، إنه يثق في جهاز الرقابة الإدارية، لتعدد أذرعه داخل الدولة، داعياً إلى تشكيل مجموعة تحفيز من شباب البرنامج الرئاسي للمشاركة مع الجهاز الرقابي والحكومة في معاجلة المشكلات التي تمر بها البلاد.

وتابع السيسي، قائلًا:"لكم أذرع داخل الدولة، وعليكم مساعدة في تحويل الكلام النظري إلى أفعال عملية، لتكونوا وعاءً بداخل جميع المحافظات في الدولة، ويتم تشكيل لقاء دوري خلال كل شهر ضمن فقرات مؤتمر الشباب لاستعراض ما وصلت إليه نتائج عملكم مع الحكومة من نجاح أو قصور ليتم معالجته بكل شفافية".

وأضاف الرئيس السيسي:"تعالوا نلتقي كل شهر ضمن فقرات المؤتمر تقولوا نتائج شغلكم مع الحكومة، ونخبر شعب بالنتائج حتى نطمئنهم على مستقبل الأجيال القادمة".

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