أخبار عاجلة

تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما بتهمة التحريض على التظاهر -
وزيرة التسامح الإماراتية تصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر للسلام -
مجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون "العلاوة الاجتماعية" -
توريد 23120 طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
بالصور.. هكذا تنسقين "البنطلون" الأسود القماش مع ملابسك -
دراسة توضح هل إستخدام رقائق الألومنيوم آمن وصحي أم لا ؟!! -
8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

لأول مرة.. هذه السيارة القوية غير مرحب بها في أمريكا

Google+ Print
لأول مرة.. هذه السيارة القوية غير مرحب بها في أمريكا لأول مرة.. هذه السيارة القوية غير مرحب بها في أمريكا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حذر موقع "أوتوموتيف نيوز" الأمريكي من تداول سيارة "دودج" الجديدة "تشالنجر ديمون SRT"، والتى كشفت عنها الشركة العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن تلك الواقعة تعد الأغرب، لاسيما وأن الجمهور لم يعتد على إبداء مواقع ومجلات السيارات آراءها بشأن إحدى السيارات دون استناد إلى معلومات رئيسية.

ودعا الموقع الأمريكى إلى منع السيارة صاحبة القوة البالغة 808 حصان، مشيرة إلى أن سرعاتها العالية لا تمكن العديد من السائقين أصحاب الرغبات الجامحة فى القيادة السريعة من إحكام السيطرة الكاملة على قدرات السيارة الأقوى فى 2017.

وكانت "دودج" قد طرحت سيارتها الجديدة خلال معرض نيويورك الدولى، واستطاعت أن تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور المشارك فى المحفل الدولى بالولايات المتحدة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - رئيس مجلس مدينة العريش : توفير 532 مليون جنيه لتطوير شبكة مياه المحافظة

الأخبار - رئيس مجلس مدينة العريش : توفير 532 مليون جنيه لتطوير شبكة مياه المحافظة

بالصور.. إضراب عمال شبكة مياه الشرب بالشرقية للمطالبة بمستحاقتهم المالية

بالصور.. إضراب عمال شبكة مياه الشرب بالشرقية للمطالبة بمستحاقتهم المالية

الاستثمار: 9 ملايين مستفيد من شبكة الأمان الاجتماعى في 2019

الاستثمار: 9 ملايين مستفيد من شبكة الأمان الاجتماعى في 2019

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل