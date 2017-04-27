لأول مرة.. هذه السيارة القوية غير مرحب بها في أمريكا

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حذر موقع "أوتوموتيف نيوز" الأمريكي من تداول سيارة "دودج" الجديدة "تشالنجر ديمون SRT"، والتى كشفت عنها الشركة العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن تلك الواقعة تعد الأغرب، لاسيما وأن الجمهور لم يعتد على إبداء مواقع ومجلات السيارات آراءها بشأن إحدى السيارات دون استناد إلى معلومات رئيسية.

ودعا الموقع الأمريكى إلى منع السيارة صاحبة القوة البالغة 808 حصان، مشيرة إلى أن سرعاتها العالية لا تمكن العديد من السائقين أصحاب الرغبات الجامحة فى القيادة السريعة من إحكام السيطرة الكاملة على قدرات السيارة الأقوى فى 2017.

وكانت "دودج" قد طرحت سيارتها الجديدة خلال معرض نيويورك الدولى، واستطاعت أن تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور المشارك فى المحفل الدولى بالولايات المتحدة.