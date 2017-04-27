السيسي يشكل مجموعة عمل من الشباب لتنفيذ مقترحات «الإسماعيلية»

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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الشباب بتشكيل مجموعة عمل للتحفيز والتقييم وتنفيذ المقترحات التي قدمت في مؤتمر الشباب المنعقد بمدينة الإسماعيلية.

وقال "السيسي"، خلال جلسة محاكاة مراحل الاقتصاد المصري، على هامش فعاليات أخر أيام المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية اليوم الخميس: "البيانات هتكون متاحة لكم، والشهر القادم تتكلموا عن النجاح أو المعوقات اللى تم تحقيقها مع الحكومة".

وأكد أن العمل التنفيذي هو جسر بين الفكرة وتنفيذها، والكثير من المتخصصين يعرضون أفكارهم، لكن حينما يبدأ المسئول في تنفيذها يجد نفسه واقفًا أمام القوانين وثقافة المجتمع وعادات المواطنين.

ووجه للشباب رسالة قائلًا: "انتم هتزوقوا معانا، معاكم كل الصلاحيات انكم ترفعوا سماعة التليفون وتكلموني عشان تقعدوا معايا، ولو فيه مشكلة هساعد".

وانطلقت الدورة الثالثة لفعاليات مؤتمر الشباب، يوم الثلاثاء الماضي، في محافظة الإسماعيلية، والذي يستمر على مدار 3 أيام، بحضور 1200 شاب وفتاة، فضلًا عن عدد من الوزراء وعدد من نواب البرلمان، ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والشخصيات العامة، والمقام تحت عنوان "أبدع انطلق"، فى إطار استمرار تواصل الدولة المصرية مع الشباب.