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تفاصيل دعم البترول والكهرباء فى الموازنة الجديدة

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تفاصيل دعم البترول والكهرباء فى الموازنة الجديدة تفاصيل دعم البترول والكهرباء فى الموازنة الجديدة

التحرير

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اظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017-2018، زيادة مخصصات دعم الكهرباء لتبلغ نحو 30 مليار جنيه، فى مقابل نحو 27.3 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2016-2017، اى بزيادة بلغت نحو 2.7 مليار جنيه.

ووفقا للبيانات فقد بلغ اجمالى قيمة دعم الكهرباء خلال الفترة من يوليو الى فبراير 2016-2017 نحو 22.8 مليار جنيه، فيما يتوقع وصول فاتورة الدعم بنهاية السنة خلال شهر يوليو المقبل لتبلغ نحو 30 مليار جنيه، فى مقابل نحو 28.4 مليار جنيه تم وضعها خلال موازنة العام السابق عليه 2015-2016.

وبالنسبة لدعم المواد البترولية، فكشف مشروع الموازنة الجديدة ارتفاع المخصصات لتبلغ نحو 110 مليار جنيه، فى مقابل نحو 35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالى 2016-2017، اى بزيادة بلغت نحو 75 مليار جنيه.

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى ان زيادة مخصصات دعم البترول فى الموازنة الجديدة ترجع الى ارتفاع بسبب قرار التعويم، الى جانب ضرورة تأمين احتياجات البلاد من الوقود بالشكل الذى يمنع حدوث اى نقص فى وجود اى من المنتجات البترولية حتى لا تحدث ازمات، مشيرا الى ان زيادة الدعم فى الموازنة لا تعنى تراجع عن خطة تحرير الطاقة، والتى كانت ضمن شروط الحصول على قرض صندوق النقد.

ووقعت الحكومة على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى بقيمة12 مليار دولار على مدار3 سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى، والذى يستهدف رفع اسعار البترول والكهرباء حتى حلول عام 2020-2021، وذلك بمعنى بيع اسعار الطاقة وفقا لسعر التكلفة العالمى، والغاء الدعم الموجه لها نهائيا.

وقدرت وزارة المالية سعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة ما بين نحو55 الى60 دولار، مقارنة بنحو40 دولار خلال موازنة العام الحالى، وطبقا لتقديرات المالية فان كل زيادة فى النفط بقيمة دولار واحد فى البرميل تضيف الى دعم الطاقة ما يعادل1.5 مليار جنيه سنويا.

واضاف عامر، ان معدلات استهلاك السولار ارتفعت الى نحو 50 مليون لتر يوميا منذ مارس الماضى بسبب بدء موسم الحصاد والذى سيستمر حتى نهاية مايو المقبل، كما بلغ متوسط الاستهلاك من البنزين بكافة انواعه خلال الفترة من يناير الى مارس نحو28 مليون لتر يوميا، وهو معدل طبيعى للاستهلاك.

 

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التحرير

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