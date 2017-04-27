خبراء: «التراخيص المؤقتة» لمشروعات الشباب لا تعفي من قانون المحليات

التحرير

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أثار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في مؤتمر الشباب المنعقد بالإسماعيلية، عن منح رخص مؤقتة لمشروعات الشباب في الشوارع والميادين، حالة من الجدل، حيث انتاب القلق الكثيرين من مدى استقرار المشروعات الحاصلة على تراخيص مؤقتة.

قانون المحال التجارية، رقم 453 لسنة 1954، ينص في المادة الثالثة: "على أن يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة لمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون، وتبدي تلك الجهة رأيها في مرفقات الطلب في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله".

وفي المادة 4 ينص القانون على أن يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة، ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطلب بالرأى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1. وفى حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة إتمامها، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ.

وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المهلة الأولى، وفي المادة الخامسة ينص القانون على أنه إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة بإتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.

وينص القانون في المادة السادسة على أنه يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولا يرد هذا المبلغ للمتظلم إلا فى حالة الموافقة على الموقع بالحالة التى كان عليها وقت الرفض. كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات. ويصدر الوزير قراره فى التظلم المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.

الدكتور حسن الخيمي المستشار القانوني السابق بالأمانة العامة للإدارة المحلية، قال لـ"التحرير"، إن آلية التراخيص المؤقتة ليست جديدة وكانت الدولة تعمل بها من فترة طويلة وشروطها نفس شروط التراخيص الدائمة المذكورة في قانون المحال التجارية، مشيرًا إلى أن مدتها تحددها الجهة المسئولة فقد تكون 6 أشهر أو سنة، لافتًا إلى أن هذا النوع من التراخيص لا يحقق الاستقرار لصاحبه ولا يحميه من أن يعاقب بالمخالفات ويظل دائما تحت سيف إدارة التراخيص، لأنه من الممكن أن يتم إلغاء الترخيص في أي وقت وشن حملة ضده، متسائلاً: "لماذا نعطي تراخيص مؤقتة ولا نعطي دائمة مع أن الشروط واحدة؟".

ومن جانبه قال عمرو فكري رئيس حي المعادي، إنه سيتم وضع ضوابط للتراخيص المؤقتة بما يتفق مع القانون، لافتا إلى أنه لا بد ألا يتسبب المشروع في إشغال للطريق أو تعطيل للمرور أو مضايقات للسكان، ولا بد من وجود حماية مدنية للمشروع، لافتا إلى أن التراخيص المؤقتة سيتم استخراجها في ضوء القانون.