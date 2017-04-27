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الشرقاوي: شركات قطاع الأعمال توفر 1.130 مليار جنيه لخزانة الدولة

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الشرقاوي: شركات قطاع الأعمال توفر 1.130 مليار جنيه لخزانة الدولة الشرقاوي: شركات قطاع الأعمال توفر 1.130 مليار جنيه لخزانة الدولة

التحرير

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أعلن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، عن نجاح القطاع فى توفير مبلغ مليار و130.7 مليون جنيه كحصة من الأرباح التى تسددها الشركات القابضة لوزارة المالية عن العام المالى 2015/2016، بنسبة زيادة 8.4% عن العام المالى 2014/2015.

وأوضح الوزير، في بيان له، اليوم الخميس، أن ذلك الفائض جاء بعد اعتماد الجمعيات العامة للشركات القابضة القوائم المالية لهذه الشركات، فى ضوء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن العام المالى الحالى 2016/2017 سيشهد تحسنًا إضافيا فى الأوضاع المالية للشركات بما يضخ مزيدًا من السيولة المالية فى خزانة الدولة.

وأظهرت المؤشرات المجمعة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تحقيق صافى ربح 2.7 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح 702 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق بزيادة 287%.

كان إجمالى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قد حققت العام المالى 2015/2016 صافى ربح بلغ 1.675 مليار جنيه، مقارنة بصافى خسائر 323 مليون جنيه فى 2014/2015.

تجدر الإشارة إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تساهم بصورة أخرى غير مباشرة فى دعم موارد الموازنة العامة للدولة من خلال الرسوم والضرائب التى تقوم بسدادها، وذلك سواء كضرائب على القيمة المضافة أو رسوم جمركية.

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التحرير

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