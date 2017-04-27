ترعة أصفون.. أتلفت المحاصيل الزراعية لإنقاذ معابد الأقصر من المياه الجوفية

التحرير

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رغم مساهمة ترعة أصفون بالأقصر في إنقاذ المعابد الأثرية من المياه الجوفية، إلا أنها تسببت في تلف العديد من المحاصيل الزراعية بسبب الأملاح.

يقول أحمد حسن، مزارع من أهالي القرنة، إنه تم إنشاء الترعة عام 2009، ضمن مشروع حماية المعابد بتمويل أمريكي، وذلك من خلال شبكة صرف لتجميع المياه والتخلص منها في الترع المجاورة، رغم اعتراض الفلاحين خشية تأثير نسبة الملوحة على الأراضي الزراعية.

ويضيف "حسن"، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم افتتاح المشروع نهاية عام 2011، لكنهم فوجئوا بتلف المحاصيل؛ بسبب ترسب أملاح المياه الجوفية التي تصب في ترعة أصفون حيث المياه الراكدة.

ويوضح أن مياه ترعة أصفون التي تأتي من مركزي إسنا وأرمنت جنوبًا، تتجه شمالًا حتى تنتهي بمدينة القرنة، كما أن هناك محطة رفع بقرية الملاحة شمال المدينة، تغذي قرى جنوب محافظة قنا، مما يجعل خط سير المياه يتدفق شمالًا بداية من المحطة، ويتسبب في ركود المياه بالمنطقة المحيطة بمصرف المياه الجوفية الذي يحتوي على نسبة ملوحة عالية، تسبب ضررا لأراضٍ زراعية بطول 6 كيلومترات.

ويؤكد أحمد حسني، رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بمدينة القرنة، أن ترسب الأملاح في تلك المنطقة ألحق الضرر بالزراعات خلال الأعوام الماضية، خاصة محصول قصب السكر، مشيرا إلى أن إنتاج فدان القصب أصبح الآن 35 طنًا بدلًا من 65، والقمح 5 أرادب بدلًا من 13، والذرة 2 إردب بدلًا من 8.

وناشد المزارعون مسؤولي المحافظة لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلة، والحفاظ على المحاصيل الزراعية، خاصة بمنطقة القرنة.

ويشير المهندس عزت صبري، مدير الإرشاد الزراعي بالأقصر، إلى أن نسبة الملوحة من المياه الجوفية التي تصرف في الترع "لا تذكر"، مطالبا بتحليل المياه بمعامل المديرية، قائلا: "إذا ثبت وجود أملاح بنسبة عالية لا بد من وضع حلول بالاشتراك مع قطاع الري".