شكري: الأمن القومي العربي راسخ في عقيدة السياسة المصرية

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الإصلاح العربي الشامل في إطار الدولة الوطنية الحديثة يعد الملاذ الوحيد لمواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقة.

جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال مشاركته، اليوم الخميس، فى الجلسة الافتتاحية لندوة "الأمن القومي العربي في عصر جديد"، والتي تعد واحدة من سلسلة ندوات ينظمها "تحالف عاصفة الفكر" برعاية مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بحضور مجموعة من أبرز رؤساء مراكز البحث والمفكرين والمحللين السياسيين في العالم العربي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن شكري أكد في مستهل كلمته في الجلسة الافتتاحية للندوة على أهمية مناقشة التحديات التي تواجه صياغة مفهوم جديد للأمن القومي العربي يتواكب مع المخاطر الراهنة التي تواجه الأمة العربية والعالم، كما استعرض أهم التطورات التي طرأت على سياسة مصر الخارجية في الفترة الأخيرة، خاصة فيما بعد ثورة 30 يونيو التي مثلت استجابة كبرى وخلاقة من الشعب المصري للحفاظ على الدولة الوطنية العريقة في مصر والمنطقة، منوها في هذا الصدد بمحورية الدائرة العربية بين دوائر الأمن القومي المصري التي تعد من المبادئ المستقرة في عقيدة السياسة الخارجية المصرية.

واستعرض شكري في كلمته أبرز المحاور التي تقوم عليها رؤية مصر فيما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها أهمية بلورة إستراتيجية واضحة للتعامل مع التغيرات التي شهدتها مصر والمنطقة العربية مؤخرا على مختلف الأصعدة، بالإضافة الى ضرورة المواءمة بين تحقيق التطلعات المشروعة للتغيير وتجنب تفكك دول المنطقة ووقوعها في دوامة الطائفية، فضلا عما أظهرته ثورة 30 يونيو من أن التغيير المنظم والمنضبط يعد شرطًا ضروريًا للحفاظ على أمن المنطقة العربية وتماسك دولها.

ونوه الوزير في هذا الصدد بالأوضاع الحالية في سوريا وليبيا والموقف المصري من الأزمتين، مشددا على أن الإصلاح الشامل في إطار الدولة الوطنية الحديثة هو الملاذ الوحيد في مواجهة التهديدات المتصاعدة في المنطقة.

وأبدى استعداد مصر لتقديم ضمانات لتسهيل الوصول إلى اتفاق سلام في المنطقة.