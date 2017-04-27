«تواضروس» يناشد العالم التوقف عن دعم الجماعات المتطرفة

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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المر قسية، إن الأقباط استقبلوا حادث تفجير الكنائس بأغصان الزيتون، والسعف، مشيرًا إلى أنه كان عملا خسيسا ترفضه كل الأديان السماوية.

وأضاف البابا، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأنبا بولا أسقف طنطا، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسلام، أن حمل غصن الزيتون يشير إلى السلام وحمل السعف يشير إلى النصر، كما أن اللون الأخضر يرمز إلى الحياة، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب لن تكون إلا بنشر السلام وزرع ثقافة المحبة فى قلوب الناس، متابعًا: "علينا أن نواجه الكل بما فى ذلك الإرهابيون، بالسلام، والأمر يتطلب من الجميع أن نصلي بقلب واحد لله لكى نصنع السلام.. الله مصدر السلام.. السلام صناعة إلهية".

وأكد: "علينا جميعا أن نكون أداة حية لنشر السلام بين الشعوب، وأناشد الضمير العالمى التوقف عن دعم واستخدام الجماعات المتطرفة فى أغراض سياسية".