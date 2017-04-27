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علاء ميهوب: تجهيز تقرير شامل لتقديمه للجنة الكرة

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علاء ميهوب: تجهيز تقرير شامل لتقديمه للجنة الكرة علاء ميهوب: تجهيز تقرير شامل لتقديمه للجنة الكرة

التحرير

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قال علاء ميهوب، رئيس لجنة التحليل والإحصاء بالنادي الأهلي، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعا مهما اليوم بحضور أعضائها؛ ناجي خليل، وهشام حنفي، ووسام صفوت، وأحمد دياب؛ لمناقشة بعض التقارير الخاصة، خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل عن الملفات المكلفة بها، ورفع عدد من التوصيات الفنية إلى لجنة الكرة برئاسة المهندس محمود طاهر، لمناقشتها خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلى، قرر تعيين علاء ميهوب، نجم الفريق السابق، فى منصب رئيس اللجنة الفنية التى سيكون مهمتها إعداد تقارير وترشيح لاعبين للانضمام للفريق الأول ورفع توصيات للجنة الكرة من أجل إتمام بعض الصفقات.

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التحرير

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