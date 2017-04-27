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مايكل ماير يطلب تمديد إقامة مروان محسن فى ألمانيا أسبوعاً

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مايكل ماير يطلب تمديد إقامة مروان محسن فى ألمانيا أسبوعاً مايكل ماير يطلب تمديد إقامة مروان محسن فى ألمانيا أسبوعاً

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إنه يتواصل مع مروان محسن، مهاجم الفريق الذى يتواجد فى ألمانيا، للخضوع لفحوصات طبية خاصة بإصابته بقطع في الرباط الصليبى؛ من أجل الاطمئنان على حالته ومتابعة برنامج التأهيل الخاص به.

وأكد عبدالحفيظ أن الخبير الألماني «مايكل ماير» الذي يشرف على حالة اللاعب، طلب مد فترة تواجده في ألمانيا أسبوعًا إضافيًا، لتصبح ثلاثة أسابيع؛ من أجل الاطمئنان تمامًا على سير برنامج التأهيل بالشكل المطلوب.

ويعود اللاعب إلى القاهرة بعد ثلاثة أسابيع بعد الفحص الطبي الدقيق على أن يتسلم من «ماير» تقريرًا خاصًا بالمرحلة المقبلة من التأهيل فى القاهرة.

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التحرير

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