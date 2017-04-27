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مفوضي الدولة تصدر تقريرًا عن طعن اتحاد الكرة 25 مايو

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مفوضي الدولة تصدر تقريرًا عن طعن اتحاد الكرة 25 مايو مفوضي الدولة تصدر تقريرًا عن طعن اتحاد الكرة 25 مايو

التحرير

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أكد حسين حلمي المستشار القانوني لاتحاد الكرة، أن هيئة مفوضي الدولة ستصدر تقريرًا عن رأيها في استشكال الجبلاية ضد حكم بطلان الانتخابات يوم 25 مايو المقبل.

وقال حلمي لـ "التحرير"، إن التقرير سيكون مؤشرًا على حكم المحكمة، مؤكدًا أنه إذا كان في صالح الجبلاية فإنه من المتوقع أن يصدر الحكم لصالح الجبلاية، مشيرًا إلى أن الاتحاد في حالة رفض الإشكال لن يكون بحاجة لانتظار الطعن، لأن وقتها سيكون حكم البطلان واجب النفاذ.

الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قرارت فى وقت سابق، تأجيل الإشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لجلسة 21 مايو المقبل للإعلان.

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التحرير

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