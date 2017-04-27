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منتخب الشباب يختتم التدريب تحضيرًا للقاء الإمارات

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منتخب الشباب يختتم التدريب تحضيرًا للقاء الإمارات منتخب الشباب يختتم التدريب تحضيرًا للقاء الإمارات

التحرير

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يؤدي منتخب الشباب مواليد 99، اليوم الخميس، تدريبه النهائي، استعدادا للقاء نظيره الإماراتي وديا غدا الجمعة، وكذلك الأحد المقبل، فيما يؤدي الفريق تدريبا خفيفا يوم السبت.

تقام المباراتين في السادسة مساء بتوقيت دبي والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على الملعب الرئيسي المخصص للمباريات والملحق أيضا بالفندق التابع للاتحاد الإماراتي.

وكان اجتماع الفني قد عقد صباح اليوم بين مسئولي الفريقين لوضع الترتيبات الفنية للمباراتين، وتم الاتفاق أن يرتدي المصري اللون الأحمر، فيما سيرتدي المنتخب الإماراتي اللون الأبيض.

فيما أدى الفريق تدريبه أمس الأربعاء، وقام الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمادة صدقي المدير الفني بتنظيم جولة حرة للاعبين صباح أمس.

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التحرير

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