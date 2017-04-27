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بالفيديو.. شبانة ينتقد شادي محمد بعد هجومه على جمال حمزة

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بالفيديو.. شبانة ينتقد شادي محمد بعد هجومه على جمال حمزة بالفيديو.. شبانة ينتقد شادي محمد بعد هجومه على جمال حمزة

التحرير

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انتقد الإعلامي محمد شبانة، هجوم شادي محمد، على جمال حمزة لاعب السابق، بعد تصريحات الأخير بأنه نادم على الانضمام للأحمر.

وأضاف شبانة، خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج «م الآخر» الذي يقدمه عبر إذاعة «نغم FM»، أن شادي اعتبر تصريحات حمزة إهانة للقلعة الحمراء، معلقًا «عظمة النادي الأهلي إيه دخلها في الموضوع أنا مش عارف».

وتابع، «كنت أتمنى أن يحاور شادي، جمال حمزة، بدلًا من الهجوم عليه، خاصة أنه مر بنفس التجربة عندما رحل عن النادي الأهلي».

وكان «حمزة»، قد صرح قبل أيام أنه يتمنى حذف الفترة التي انضم فيها للنادي الأهلي من مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه لا يعتبر نفسه نجمًا إلا للزمالك فقط.

تصريحات جمال حمزة

تعليق شادي محمد..

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التحرير

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