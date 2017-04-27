وفد مؤسسة «شون كلينيك» يحاضر أطباء الأهلي

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قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للأهلي، إن وفد مؤسسة «شون كلينيك» الألمانية يضم الخبير «سافوي»، والدكتور مصطفى صدقي، سوف يبدأ غدًا محاضرات طبية يومية في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وأوضح شمس فى تصريحات للموقع الرسمي، أن المحاضرات سوف تجرى أيام (الجمعة والسبت والأحد والاثنين) لعدد 14 طبيبًا وإخصائي علاج طبيعي من العاملين بالنادي؛ لشرح بعض التعليمات لما بعد عمليات الرباط الصليبي وإصابات الملاعب.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي، وقع بروتوكول تعاون وتوأمة مع مؤسسة شون كلينك الألمانية، تحت مسمى (بروتوكول التعاون الطبي والعلاجي بين النادى الأهلى المصرى ومركز شون كلينيك).