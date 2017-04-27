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بالصور.. "الأورمان" تسلم 35 منزلًا لأهالي "حاجر العرب" بالأقصر

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مصراوي Masrawy

قرية حاجر العربقرية حاجر العرب

قرية حاجر العرب (2)قرية حاجر العرب (2)

قرية حاجر العرب (3)قرية حاجر العرب (3)

قرية حاجر العرب (4)قرية حاجر العرب (4)

قرية حاجر العرب (5)قرية حاجر العرب (5)

قرية حاجر العرب (6)قرية حاجر العرب (6)

الأقصر- محمد محروس:

سلمت جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق "تحيا " وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الخميس، 35 منزلا بعد إعادة تأهيلها بقرية حاجر العرب التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر ضمن المرحلة السادسة لتطوير القرى الأكثر فقرًا.

حضر إجراءات التسليم اللواء أشرف الحويجي، رئيس مجلس مدينة إسنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية من أبناء المحافظة.

وقال العميد إبراهم كمال، مدير عام مشروعات الأورمان بالأقصر، إن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت مليون و120 ألف جنيه مصري، إذ جرى تأهيل 35 منزلًا من خلال بناء أسقف ووصلات كهربائية وأعمال سباكة ومحارة بجانب الدهانات والسيراميك وإنشاء حمامات ومطابخ مدعمة بأجهزة كهربائية حديثة تم تسليمها لمواطني قرية الحلة بمركز إسنا في حضور ممثلي القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف "كمال" أن المبادرة التي أقدمت عليها رئاسة الجمهورية من خلال جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر تعد السادسة من إجمالي تطوير 126 قرية على مستوى الجمهورية خلال عام 2016 - 2017 موضحًا أن رئاسة الجمهورية تتابع بشكل مستمر أعمال تسليم المنازل للقرى الأشد فقرًا بالمحافظات.

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