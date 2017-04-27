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ضبط عاطلين فرضا الإتاوات على السائقين بمواقف شبين القناطر

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ضبط عاطلين فرضا الإتاوات على السائقين بمواقف شبين القناطر ضبط عاطلين فرضا الإتاوات على السائقين بمواقف شبين القناطر

مصراوي Masrawy

مديرية أمن القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ضبطت مباحث مديرية أمن القليوبية، عاطلين لفرضهما الإتاوات على السائقين بمواقف شبين القناطر.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات إلى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث شبين القناطر، بضبط "محمد ا"، 24 عاما، عاطل بدائرة مركز شبين القناطر، و"علي. خ"، 36 عاما، عاطل، لفرضهما الإتاوات، والسيطرة بموقف مسطرد، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية من متحصلات العمل.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 11898 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2017م.

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