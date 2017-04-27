مساعد وزير الداخلية يسلّم حكمدار الشرقية نوط الامتياز الممنوح من السيسي ـ صور

الشرقية – فاطمة الديب:

سلّم اللواء سعيد شلبي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، اللواء مصطفى صلاح، حكمدار الشرقية، نوط الامتياز من الطبقة الأولى، الممنوح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لجهوده في حفظ الأمن بدائرة المديرية.

أقيم التكريم، اليوم الخميس، بمقر نادي الشرطة بالزقازيق، تقديرًا لجهود الحكمدار في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بحضور اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، وعدد من قيادات المديرية.

يُشار إلى أن اللواء مصطفى صلاح، كان حكمدارًا لفرقة الشرق ومشرفًا على مراكز الشرطة بشمال المديرية، قبل أن يتولى منصبه حكمدارًا للمديرية منذ عام، شارك خلالها في العديد من المأموريات وحملات الإزالة المكبرة.

كما سلم مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، بالنيابة عن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، نوط الامتياز من الطبقة الأولى، الممنوح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية بالشرقية؛ تقديرًا لجهوده في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بالشرقية.