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سجن 6 عناصر إخوانية في قضية أحداث عنف رابعة بالمنيا

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سجن 6 عناصر إخوانية في قضية أحداث عنف رابعة بالمنيا سجن 6 عناصر إخوانية في قضية أحداث عنف رابعة بالمنيا

مصراوي Masrawy

سجن 6 عناصر إخوانية

المنيا ــ ريمون الراوي:

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة 6 متهمين من المنتمين للإخوان، بالسجن بين 5 و7 سنوات في أحداث تتعلق بأعمال عنف وشغب بمركز ديرمواس، واقتحام منشآت شرطية وعامة، بجنوب المنيا، في أحداث عنف فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس عام 2013.

تضمن الحكم، معاقبة 3 متهمين حضورياً بالسجن 5 سنوات لكل منهم، في إعادة إجراءات محاكمتهم بأحداث اقتحام مكتب تموين ديرمواس، ومعاقبة متهم واحد بالسجن 5 سنوات، و2 آخرين حضورياً بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهما، بتهمة اقتحام كمين قرية دلجا الأمني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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