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موسكو: المطالبة بتنحي الأسد تؤدي إلى طريق مسدود

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موسكو: المطالبة بتنحي الأسد تؤدي إلى طريق مسدود موسكو: المطالبة بتنحي الأسد تؤدي إلى طريق مسدود

مصراوي Masrawy

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

موسكو – (أ ش أ):

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن طرح الدول الغربية تسوية الأزمة السورية من خلال تنحية الرئيس بشار الأسد هو طريق يؤدي إلى مأزق.

وقالت زاخاروفا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ،الخميس - إن جوهر التفكير الغربي لا يتعدى مقولة (على الأسد أن يرحل) وهذا هو المفهوم الذي يركز عليه الغرب.. لكن هذا ليس بحل بل هو طريق مسدود".

وكان الكرملين قد نفى - أمس - أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين محامي دفاع عن الأسد، مؤكدا أن الرئيس الروسي يدافع عن القانون الدولي .

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مصراوي Masrawy

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