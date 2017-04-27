موسكو: المطالبة بتنحي الأسد تؤدي إلى طريق مسدود

موسكو – (أ ش أ):

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن طرح الدول الغربية تسوية الأزمة السورية من خلال تنحية الرئيس بشار الأسد هو طريق يؤدي إلى مأزق.

وقالت زاخاروفا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية،الخميس - إن جوهر التفكير الغربي لا يتعدى مقولة (على الأسد أن يرحل) وهذا هو المفهوم الذي يركز عليه الغرب.. لكن هذا ليس بحل بل هو طريق مسدود".

وكان الكرملين قد نفى - أمس - أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين محامي دفاع عن الأسد، مؤكدا أن الرئيس الروسي يدافع عن القانون الدولي .