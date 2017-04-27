ضبط مُسنة تُدير مسكنها لتعبئة سجائر مجهولة في باب الشعرية

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، ربة منزل تدير مسكنها لتعبئة السجائر مجهولة المصدر مستخدمة علامات تجارية ماركة كليوباترا.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية، مفادها أن "اعتدال.م"، 62 سنة، ربة منزل، ومقيمة دائرة القسم، تقوم بإدارة مسكنها لإعادة تعبئة السجائر مجهولة المصدر داخل عبوات سجائر تحمل علامات تجارية ماركة كيلوباترا، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهدافها أمكن ضبطها حال تواجدها داخل مسكنها، وعُثر على 2000 علبه سجائر مختلفة الأنواع، و 3000 علب سجائر فارغة وسلفان المستخدمة في إعادة تعبئة السجائر، و 2500 باندرول منسوب صدوره لوزارة المالية.

وبالفحص تبين أنها مخالفة للقرار رقم 113 لسنة 1994م الخاص بالسلع مجهولة المصدر للقانون رقم 281 لسنة 1994م الخاص بالغش التجاري، القانون رقم 82 لسنة 1994م الخاص بالعلامات التجارية.

وبمناقشتها اعترفت بقيامها بإعادة تعبئة السجائر مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.