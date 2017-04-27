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أسرار تكشفها سلوى خطاب لـ«فحص شامل».. لماذا رفضت الإنجاب من هذا المخرج؟

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أسرار تكشفها سلوى خطاب لـ«فحص شامل».. لماذا رفضت الإنجاب من هذا المخرج؟ أسرار تكشفها سلوى خطاب لـ«فحص شامل».. لماذا رفضت الإنجاب من هذا المخرج؟

التحرير

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حلت الفنانة سلوي خطاب ضيفة على برنامج "فحص شامل" الذى تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب أمس الأربعاء، وكشفت خلال الحلقة عن العديد من جوانب حياتها الفنية والشخصية مصرحة بعدة تصريحات مثيرة نستعرضها فيما يلى..

رأيها في "قبلات" الأفلام

ردت الفنانة سلوي خطاب عن هجوم البعض عليها بسبب تصريحها السابق عن "القبلات" في الأفلام، قائلة: إن القُبلات في الأعمال الفنية يجب أن تكون معبرة عن طبيعة العمل، والفنان يسعى لتقديم الشخصية المطلوبة منه لتحقيق هدفه، قائلة: "اتلهوا واسكتوا، واللي ما بيفهمش في حاجة ما يتكلمش فيها، الفن لازم يكون حر.. ما ينفعش الفن يتفصل".

 

سبب رفضها للإنجاب

كشفت أيضًا عن سبب رفضها الإنجاب من زوجها السابق المخرج أسامة فوزي وذلك بسبب انشغالها بالتمثيل، قائلة: "أنا مكنتش عايزة أتجوز تاني أصلًا عشان لو جبت عيل مين اللي هيربي".

وتابعت "تربية الأولاد مسؤولية كبيرة وعمري ما كنت هتحمل مسؤوليتهم".


كيف علقت على تعرضها لـ"التحرش"؟

 سخرت خطاب من سؤال راغدة حول تعرضها من قبل للتحرش، قائلة: "حتى التحرش محرومة منه.. اتحرشوا بكل البنات في ميدان التحرير ماعدا أنا"، مؤكدة أنها "نفسها تحب" إلا أن ما جعلها تنفر من الرجل هو الأنانية.

رأيها في انتشار  فيديوهات لها "غير لائقة"

علقت الفنانة سلوى خطاب عن انتشار عدد من الفيديوهات التى تحتوي على القبلات على الإنترنت، قائلة: "مش عارفة ليه ده مشهد من فيلم، وهى بوسة واحدة اللى عملتها في فيلم الساحر مع الراحل محمود عبد العزيز".

أسباب طلاقها من المخرج أسامة فوزي

كشفت أيضًا عن أسباب طلاقها من المخرج أسامة فوزي، قائلة: "الطلاق كان حل بدل ما نوصل فى علاقتنا لمرحلة الكره، لأننا وصلنا لمرحلة عدم التفاهم".

وتابعت: "لم أكن مقصرة فى المنزل لأنى فى البيت بنسى إنى فنانة وأعيش حياتى ببساطة، ومش عايزة نجوميتى تعطلنى، وكنت بعمل الأكل والمكوى بإيدى وكل شىء".
 

 

 

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التحرير

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