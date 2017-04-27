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إشبيلية يحاول الاستفادة من تعثر أتلتيكو مدريد

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إشبيلية يحاول الاستفادة من تعثر أتلتيكو مدريد إشبيلية يحاول الاستفادة من تعثر أتلتيكو مدريد

التحرير

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يستضيف نادي إشبيلية نظيره سيلتا فيجو، اليوم الخميس، بملعب رامون سانشيز بيزخوان، بقيادة الحكم خيسوس خيل مانزانو، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل إشبيلية بقيادة مديره الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي، المركز الرابع برصيد 65 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث (68 نقطة) الذي تعثر على ملعبه وخسر بهدف نظيف أمام فياريال(1-0). 

فيما يأتي سيلتا فيجو بقيادة مديره الفني إدورادو بريزو، في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقان بفوز إشبيلية بثلاثية نظيفة بملعب بالايدوس، التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر بقيادة الحكم ألبيرتو أونديانو مالينكو.

وفيما يلي مباريات اليوم الخميس في «الليجا»:

- ديبورتيفو ألافيس × إيبار الساعة الـ7.30.

- إشبيلية × سيلتا فيجو الساعة الـ8.30.

- أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس الساعة الـ9.30.

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التحرير

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