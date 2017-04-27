محافظ البحر الأحمر يتابع تطوير الممشى السياحي الجديد بالغردقة ـ صور

البحرالأحمر. أحمد عوض:

تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، آخر أعمال تطوير الممشى السياحي الجديد بطريق النصر، والذي سيصبح طفرة جمالية غير مسبوقة، تحدث على أرض المحافظة.

يضم الممشى الجديد مسرحا كبيرا وشاشات عرض وألعاب للأطفال، وكافيتريا، ليكون واجهة جمالية ومتنزه متكامل لأهالي المدينة وزائريها المصريين والأجانب.