برلمانى يطالب بانشاء وزارة لحقوق الانسان للرد على التقارير الدولية

كتب - أحمد على:

طالب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان للرد علي التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الدولية ضد مصر.

وأشار النائب خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلي أن هناك العديد من المنظمات الدولية من وقت لآخر تصدر تقارير ومزاعم تسئ لحالة حقوق الإنسان في مصر، ولابد من الرد عليها.

وأكد "عبد الونيس" أن وجود وزارة متخصصة يساهم في تفنيد تلك التقارير وإعداد الردود اللازمة ، من خلال التواصل مع تلك المنظمات لتصحيح صورة مصر في الخارج.