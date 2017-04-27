قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة بعد إطلاق نار عبر الحدود

غزة - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي استهداف نقطة تابعة لحركة حماس جنوبي قطاع غزة اليوم الخميس، وذلك ردا على إطلاق نار على قوات إسرائيلية على الحدود.

ولم يسفر القصف عن حدوث إصابات.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فقد أطلق فلسطينيون النار باتجاه قوة عسكرية "كانت تقوم بنشاط أمني اعتيادي قرب السياج الأمني المحيط بجنوب القطاع".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين تجاه الموقع، ولم يسفرا عن وقوع إصابات.