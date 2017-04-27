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"الغسيل" كاد ينهي حياة طالبة بالعجوزة

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"الغسيل" كاد ينهي حياة طالبة بالعجوزة "الغسيل" كاد ينهي حياة طالبة بالعجوزة

مصراوي Masrawy

الغسيل كاد ينهي حياة طالبة بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

أصيبت فتاة بكسور بقاع الجمجمة وعظام الفخذ الأيسر واشتباه نزيف بالحوض، بسبب سقوطها من شرفة منزلها بالعجوزة.

وكشفت تحريات المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، أنه أثناء قيام، منار شعبان، 17 عاما، طالبة، بنشرالغسيل بشرفة منزلها بالطابق الثاني، اختل توازنها وسقطت بالشارع.

تم نقل الفتاة إلى مستشفى إمبابة العام، وتحويلها إلى مستشفى ميرو سان الخاصة بأكتوبر.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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