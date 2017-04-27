محافظ البحر الأحمر: انتهاء إنشاء 23 مدرسة بتكلفة 110 ملايين جنيه ـ صور

البحر الأحمر. أحمد عوض:

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، انتهاء إنشاء 23 مدرسة لمراحل التعليم الأساسي والتجريبي، تضم 266 فصلا، بجميع مدن المحافظة، بتكلفة بلغت 110 ملايين جنيه، وإجراء صيانة دورية شاملة لجميع المدارس بالمحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان له، اليوم الخميس، أنه يسعى لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، من صيانة كاملة لكل المدارس، وإنشاء عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتجريبية، لمواكبة الزيادة السكانية بالمحافظة.

وأشار إلى أن التطوير امتد لإنشاء المدارس المتميزة، لتنشئة جيل جديد مبتكر، يسعى للتطوير وإقامة المشروعات، حيث إنشاء مدرسة المتفوقين، التي لاقت إقبالا كبيرا من جميع محافظات الصعيد، وكذلك مدارس "مصرية ـ يابانية"، ومدرسة دولية، ومدرسة النيل التابعة لمجلس الوزراء.

ولفت إلى استمرار إنشاء المدرسة الدولية على مساحة 20 ألف متر بتكلفة 60 مليون جنيه، تضم 42 فصلا ومجموعة من غرف الأنشطة وحمام سباحة، وكذلك مدرسة النيل التابعة لمجلس الوزراء على مساحة 43 ألف متر.