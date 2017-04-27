أسوشيتد برس: «زيارة البابا فرنسيس تعزز صورة السيسي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

«البابا فرنسيس في مواجهة بين الموازنة الدينية والدبلوماسية».. هكذا بدأت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تقريرها اليوم الخميس، مشيرة إلى زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر غد الجمعة، و التي يعرب فيها عن أمله في تهدئة مجتمعه المسيحي بعد موجة من تفجيرات الكنائس، و تحسين العلاقات مع القادة المسلمين في مصر.

و نقلت الوكالة الأمريكية عن المتحدث باسم الفاتيكان جريج بورك، قوله إنه "و بالرغم من تفجيرات الكنائس و التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا، والهجوم اللاحق على دير سانت كاترين في سيناء، إلا أن البابا فرنسيس غير قلق من الزيارة ولن يستخدم سيارة مصفحة كما فعل أسلافه".

وأضافت الوكالة أن تلك الزيارة تعتبر انطلاقة دبلوماسية لروما بعد أن قطع الأزهر العلاقات مع الفاتيكان في عام 2011 بسبب مطالب البابا بنديكتوس السادس عشر مصر بحماية المسيحيون في مصر بعد تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، و التي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

وسعى البابا فرنسيس بعد ذلك إلى إصلاح العلاقات، واستضاف شيخ الأزهر أحمد الطيب في الفاتيكان العام الماضي.

ومن شأن تلك الزيارة أيضاً أن تعزيز تلك العلاقات المتجددة، وأن تساعد الطيب في مواجهة حملات وسائل الإعلام و التي تتهم الأزهر بالفشل في القيام بما يكفي لمكافحة التطرف الإسلامي.

كما ستساعد زيارة البابا الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز صورته كرجل دولة عالمي يحارب التشدد الديني ويدعو إلى الحوار بين الأديان.

يذكر أن زار بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس مصر فى عام 2000، كما حل الرئيس عبد الفتاح السيسى ضيفا على الفاتيكان فى شهر نوفمبر العام 2014 وألتقى فى سياق زيارته التاريخية بالبابا فرنسيس.